Od kilku dni nie cichną plotki dotyczące rzekomego powrotu Agnieszki Woźniak-Starak do telewizji TVN. Według nieoficjalnych informacji dziennikarka miałaby poprowadzić program "Dzień Dobry TVN" . Jak dowiedział się portal plotek.pl, wiadomo już nawet kto miałby być drugim współprowadzącym śniadaniówkę. To bardzo dobry kolega gwiazdy! Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak poprowadzi "Dzień Dobry TVN" zamiast Kingi Rusin?! Agnieszka Woźniak-Starak poprowadzi "Dzień dobry TVN" ze swoim dobrym kolegą? Agnieszka Woźniak-Starak dokładnie rok temu straciła ukochanego męża. Piotr Woźniak-Starak zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło na jeziorze Kisajno na Mazurach. Po śmierci partnera gwiazda zrezygnowała z pracy w telewizji. Rozstała się również z programem "Big Brother", gdzie była jego prowadzącą. Po kilku miesiącach przerwy w karierze, wróciła do pracy lecz nie do telewizji, a do radia. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że jest szansa, iż dziennikarka wróci do stacji TVN! Jakiś czas temu Agnieszka Woźniak-Starak spotkała się z Edwardem Miszczakiem, dyrektorem programowym TVN. Już wtedy pojawiały się plotki, że najprawdopodobniej gwiazda wróci do pracy w telewizji. Teraz z najnowszych nieoficjalnych doniesień wynika, że dziennikarka ma zostać prowadzącą "Dzień Dobry TVN". Co więcej, ma w tej roli zastąpić samą... Kingę Rusin ! Piotr Kędzierski w "Dzień Dobry TVN"? Zabrał głos! Jak wiadomo niedawno z "Dzień Dobry TVN" pożegnał się również Piotr Kraśko, który od kilku tygodni występuje w roli prezentera w "Faktach". Kto zatem miałby partnerować Agnieszce Woźniak-Starak w prowadzeniu śniadaniówki? Według informatora portalu plotek.pl, ma to być...