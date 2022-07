Małgorzata Rozenek zmieniła nazwisko na Facebooku i Instagramie! To już pewne, że gwiazda TVN przyjęła nazwisko swojego męża, Radosława Majdana. Jeszcze kilka dni przed ślubem prowadząca program "W dobrym stylu" nie była pewna, czy tego dokona, bo nie chciało jej się zmieniać dokumentów. Jak widać postanowiła jednak zrobić przyjemność swojemu partnerowi i wydłużyć swoje nazwisko. Teraz nazywa się Małgorzata Rozenek-Majdan. Para ustaliła też, że jeśli doczekają się wspólnych dzieci to przyjmą one nazwisko Radka Majdana. Na zmianę nazwiska zdecydowała się również Agnieszka Szulim, a właściwie już Agnieszka Woźniak-Starak. Dziennikarka w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" podkreśliła, że to dla niej ważne, jeśli chce się tworzyć z kimś rodzinę. Przy pierwszym mężu gwiazda również zmieniła nazwisko na "Badziak", ale niestety nie przyjęło się w mediach i do tej pory prezenterka funkcjonowała jako Agnieszka Szulim. Czy Twoim zdaniem kobiety powinny przyjmować nazwisko męża? Zobacz: Małgorzata Rozenek pokazała pierścionek zaręczynowy i obrączkę! My mówimy 'wow'! ZDJĘCIA Małgorzata Rozenek zmieniła nazwisko na Małgorzata Rozenek-Majdan To już oficjalne!