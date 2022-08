Wiosenna ramówka TVN, jak co roku przyciągnęła grono gwiazd związanych ze stacją. Tym razem na ściankach królowała biel w klasycznym wydaniu. Na biały garnitur zdecydowała się Małgorzata Kożuchowska , Dorota Szelągowska i Małgorzata Ohme. Total look w bieli zaprezentowała też Izabela Janachowska i Anna Klaczyńska. Z kolei Małgorzata Rozenek-Majdan podkreśliła ciążowy brzuszek w czarnej długiej sukni z peleryną. Zobaczcie, kto jeszcze pojawił się na wiosennej ramówce TVN? Czyja kreacja zaskoczyła w tym roku najbardziej? Gwiazdy w bieli na wiosennej ramówce TVN! Małgorzata Kożuchowska zachwyciła garniturem Burberry za prawie 10 tys. zł. Gwiazda na ramówce promowała najnowszy film ze swoim udziałem "Motyw"! Izabela Janachowska zachwyciła białą stylizacją, a jej spódnicę z powodzeniem mogłaby założyć panna młoda. Paulina Krupińska i Damian Michałowski to nowa para prowadzących w "Dzień dobry TVN". Na biały garnitur zdecydowała się również Dorota Szelągowska, gwiazda programu "Dorota Was urządzi". Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik jak zawsze prezentowali się z klasą. Małgorzata Rozenek-Majdan na ramówce pojawiła się w kreacji marki marki LOFJU z ręcznymi wykonanymi zdobieniami. Na uwagę zasługuje też torebka-woreczek marki & Other Stories. Pastelowe stylizacje gwiazd na ramówce TVN Garnitury to w tym sezonie prawdziwy hit. Wiele gwiazd wybrało je jako alternatywę dla sukienki. Na różowy garnitur zdecydowała się m. in. Agata Młynarska. Magda Mołek razem z Piotrem Kraśko prowadzili wiosenną ramówkę TVN. Gwiazda postawiła na oversizową sukienkę w pastelowym kolorze. Z kolei Anna Nowak-Ibisz wybrała mocne zestawienie kolorystyczne....