Małgorzata Rozenek opowiedziała o obozie treningowym Ewy Chodkowskiej. Kilka tygodni temu popularna prezenterka stacji TVN wybrała się, by popracować na formą na wyspę Mykonos. Jak Małgosia ocenia obóz Chodakowskiej? Okazuje się, że wcale nie było lekko. Przeciwnie - Rozenek otwarcie przyznała, że nie zawsze była w stanie dotrzymać tempa znanej trenerce.

Naprawdę ten obóz to był hardcore! Mieliśmy dwa mordercze treningi dziennie. Naprawdę mordercze! Ja trenuję na co dzień, więc myślałam, że... Ale zapomniałam już, jak to się mocno trenuje z Ewą - powiedziała Małgorzata Rozenek w wywiadzie dla Party.pl.