Małgorzata Rozenek bez wątpienia była najbardziej pożądaną przez dziennikarzy gwiazdą tegorocznej konferencji TVN. Chociaż jej program "Perfekcyjna Pani Domu" nie trafił do wiosennej ramówki stacji to i tak atmosfera wokół niej jest ostatnio mocno podgrzana. Wszystko za sprawą romansu z Radosławem Majdanem. Małgorzata od niedawna nie ukrywa swojej miłości do byłego partnera Dody, ale jednocześnie nie potwierdza doniesień mediów.

Na dzisiejszym spotkaniu Rozenek błyszczała ubrana w seksowną kreację eksponującą jej piękne nogi. Jak dowiedziało się AfterParty.pl, sukienkę zaprojektowała ona sama. Stylizację uzupełniła o wysokie szpilki i puzderko z rączką-kastetem.

Uśmiechnięta gwiazda chętnie pozowała do zdjęć, pozdrawiała dziennikarzy, a pytania o życie prywatne kwitowała uśmiechem. Kinga Rusin, która nie dość, że spóźniła się na konferencję to jeszcze z niej uciekła po angielsku, mogłaby się wiele nauczyć od młodszej stażem koleżanki.

Jak wam się podobała stylizacja Małgorzaty?