Giuseppe Zanotti to jeden z ulubionych szewców gwiazd. Także polskich. Ostatnio zauważyliśmy, że Monika Olejnik i Małgorzata Rozenek wybrały ten same model z jego kolekcji: czarne sandały za kostkę na wysokiej szpilce. Na pokazie La Manii Monika Olejnik zestawiła je z sukienką i torebką Valentino w wyraziste printy. Małgorzata Rozenek nie eksperymentowała. Na niedawnej premierze „Casanovy” w Operze Narodowej seksowne sandały Zanotti założyła do prostej czarnej sukienki duetu projektantów Paprocki&Brzozowski. A wam, która ze stylizacji bardziej przypadła do gustu?

