Wierzymy w dobre intencje tej stylizacji... Wymyślna fryzura, karminowe usta, buty na platformie, białe szerokie spodnie, czarna bluzka z żabotem, a pod to ogromny biały stanik!

Reklama

Kontrastująca bielizna z wyjątkiem krótkiego epizodu jakieś 10 lat temu, nie jest i nie była modna. Mało tego! To po prostu modowe faux pass. Pod lekką, żakardową bluzeczką objawił nam się ogromny biustonosz. Mniemamy, że to nawiązanie do białych spodni, ale tak czy owak musimy przyznać, że nie do końca zrozumiałe są dla nas motywy tejże zbrodni.

Reklama

pijavka