Pamiętacie Patrycję z „Sąsiadów”? Małgorzata Lewińska dziś wychowuje czworo dzieci. Najstarsza córka została wokalistką! 

Małgorzata Lewińska ogromną popularność zdobyła jako Patrycja Cwał-Wiśniewska w serialu „Sąsiedzi”, który był spin-offem „Lokatorów”. Dziś popularna polska aktorka jest mamą czwórki dzieci, a jedna z jej córek planuje pójść w ślady znanej mamy i zajęła się śpiewaniem. Helena ma już za sobą swój debiut w „Dzień dobry TVN”! Zobaczcie, czym dziś zajmuje się Małgorzata Lewińska i jak wygląda jej córka, która zaczęła już muzyczną karierę!

Pamiętacie Patrycję z „Sąsiadów”? Małgorzata Lewińska dziś wychowuje czworo dzieci

Małgorzata Lewińska ma w swoim dorobku bogatą filmografię, ale to rola w serialu "Lokatorzy", a później "Sąsiedzi" przyniosła jej największą sławę. Aktorka ma czwórkę dzieci: córkę Anastazję z pierwszego małżeństwa i trójkę dzieci z obecnym mężem fotografem Bartoszem Mireckim: córkę Helenę i dwóch synów Antoniego i Franciszka. Teraz okazuje się, że jedna z córek 49-letniej aktorki idzie w ślady znanej mamy i ma już na koncie pierwszy singiel.

Córka Małgorzaty Lewińskiej, Helena Mirecka została wokalistką!

Helena Mirecka niejednokrotnie towarzyszyła swojej znanej mamie podczas różnego rodzaju wyjść czy pokazów mody. Świat show-biznesu nie jest jej obcy i dziś 21-letnia piosenkarka ma już na swoim koncie debiut wokalny. Córka Małgorzaty Lewińskiej ukończyła szkołę muzyczną pierwszego stopnia, gra na kilku instrumentach i śpiewa! Helena Mirecka ma już na swoim koncie debiutancki singiel „Jedną nogą”.

We wrześniu Helena Mirecka zadebiutowała ze swoim singlem w programie "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o piosence swojego autorstwa. Wygląda na to, że córka Małgorzaty Lewińskiej ma talent i przed nią wielka kariera. Spójrzcie, jak wygląda Hela! Podobna do swojej mamy?

Małgorzata Lewińska często zabierała swoją córkę Helenę na różnego rodzaju eventy.

Aktorka ogromną popularność zdobyła rolą Patrycji Cwał-Wiśniewskiej w serialu "Sąsiedzi", który emitowany był w latach 2003-2008.