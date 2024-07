Małgorzata Kożuchowska zagra niebawem w Teatrze Telewizji niezwykłą rolę - wcieli się bowiem w słynną polską kobietę-szpieg, pracującą dla wywiadu brytyjskiego, Krystynę Skarbek. Okazuje się, że nowa rola wywołuje emocje jeszcze zanim aktorka pojawiła się na ekranie. Właśnie rozgorzał spór o Małgorzatę Kożuchowską wśród... znanych pisarzy, biografów Skarbek.

Spór o rolę Małgorzaty Kożuchowskiej

Maria Nurowska uważa, że Kożuchowska nie jest podobna do bohaterki i - jej zdaniem - tę rolę powinna zagrać Agata Kulesza. Przeczytajcie cały wpis pisarki.

SPEŁNIONE MARZENIE Małgorzaty Kożuchowskiej, jak oświadczyła w wywiadzie, będzie mi spędzało sen z powiek. Chodzi o film czy serial,który ma zamiar nakręcić TVP. o Krystynie Skarbek, o której napisałam książkę pt. "Miłośnica", kiedy nikt o Krystynie nie słyszał. A ja ją znalam od dziecka z opowiadan ojca! Krystyna nie miala wielkiej urody, była niewysoką szatynką, ale kiedy chciała, potrafiła olśnić każdego mężczyznę. Kobiety jej nie lubiły, nic dziwnego, skoro gdzie tylko się pojawiła otaczał ją wianuszek mężczyzn. Bo była inteligentna, fascynująca. miala zniewalający uśmiech. Potrafiła też być niewidoczna dla otoczenia, przemienić się w szarą myszkę.

Już to widzę jak Małgorzata Kożuchowska staje się niewidoczna! Jedyną polską aktorką, która udźwignęłaby tę rolę jest Agata Kulesza, Więc apeluję do p.Kożuchowskiej, aby znalazla inne marzenie, bo na ogół aktorzy grający autentyczną postać powinni być chociaż trochę do tej osoby podobni fizycznie i duchowo. Czuję, że Krystyna gdzies tam w zaświatach się wścieka, bo nie znosiła tego typu kobiet, jaki reprezentuje aktorka – czytamy na Facebooku Marii Nurowskiej (pisownia oryginalna).

Ale pomysł obsadzenia Małgorzaty Kożuchowskiej w tej roli ma równie mocnych obrońców! Znany pisarz Jan Larecki, który również opisywał życie oraz działalność wywiadowczą Krystyny Skarbek, zupełnie się z Nurowską nie zgadza. Uważa, że Małgorzata Kożuchowska zasłynęła w Teatrze Wielkim świetnymi rolami i o wiele bardziej widzi właśnie ją w roli Skarbek niż Kuleszę. Dlaczego?

Przeczytajcie tłumaczenie pisarza:

Ciekawa dyskusja castingowa. Jeśli Panie pozwolą, że wtrącę swoje trzy grosze, będę zobowiązany. A czuję się troszkę upoważniony jako autor książki "Krystyna Skarbek. Agentka o wielu twarzach". Z jej nazwiskiem zetknąłem się w 1956 r. spędzając wakacje w dworze w Trzepnicy. Fascynacja jej osobą wtedy się zaczęła. Badając wiele - bardziej lub mniej skąpych danych o KS - wyrobiłem sobie swój własny wizerunek jej postaci. Nie tylko zewnętrzny.

AK nie przekonuje mnie jednak z uwagi na zbyt oschłą i sztywną osobowość (mimo to cenię ją za wszystkie role, z natury charakterystyczne). Może przeszkadza mi karnacja MK, ale pamiętając ją z kreacji aktorskich, takich jak "Miłość na Krymie" Jerzego Jarockiego czy innych z Teatru Narodowego (wspominanych przez Państwa seriali nie oglądam, nie zamierzam, nie mam zdania) jestem skłonny uwierzyć, że odda doskonale temperament Krystyny Skarbek. Toteż gdybym miał subiektywny przymus wyboru, optowałbym za MK, gdyż dobrą charakteryzacją i jej stylem pracy można ją bardziej upodobnić do KS, niż jej oponentkę. Pozdrawiam wszystkie Panie a panią Marię przede wszystkim. Pozostaję z poważaniem Jan Larecki – czytamy wpis pisarza w jednym z komentarzy na Facebooku Marii Nurowskiej.

Skoro wybór aktorki do roli Krystyny Skarbek wzbudza już takie emocje, co będzie, gdy sztuka zostanie wyemitowana w Teatrze Telewizji? Małgorzata Kożuchowska świętowała niedawno zostanie jedyną aktorką w Polsce, która przekroczyła milion fanów na Facebooku, więc jedno jest pewne - co najmniej milion osób w tym kraju będzie chciało zobaczyć sztukę, a dyskusja jeszcze podkręci zainteresowanie! A Wy jak sądzicie, Małgorzata Kożuchowska sprawdzi się jako kobieta-szpieg?

Małgorzata Kożuchowska przygotowuje się do roli Krystyny Skarbek, która działała jako szpieg podczas II wojny światowej.

Małgorzata Kożuchowska kończy swoje dwumiesięczne wakacje i niedługo zacznie kręcić też seriale "Rodzinka.pl" i "Druga szansa".

