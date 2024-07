Małgorzata Kożuchowska zajęła 2. miejsce w rankingu najsympatyczniejszych gwiazd telewizyjnych. I to nas nie dziwi - Kożuchowska jest uwielbiana za talent, klasę i za to że kariera nie przewróciła jej w głowie. Okazuje się jednak, że według sondażu Instytutu Badań Społecznych "Pollster" dla Super Expressu jest gwiazda, która Polacy kochają bardziej niż Małgorzatę Kożuchowską!

Reklama

To Tadeusz Sznuk! Słynny prowadzący teleturniej "Jeden z dziesięciu" według sondażu otrzymał aż 28 % głosów. Tuż za nim, na liście znalazła się Małgorzata Kożuchowska, którą będziemy mogli podziwiać w nowym serialu TVN "Druga Szansa"- gwiazda dostała 18% głosów. Trzecie miejsce zajął Karol Strasburger z 10 % poparciem. Czwarte miejsce należy do Tomasza Karolaka. Co ciekawe, na piątej pozycji znalazła się Katarzyna Cichopek, która zaledwie kilka dni temu znalazła się trzecim miejscu wśród najbardziej wkurzających osobowości telewizyjnych...

Jak widać można być i kochanym, i nielubianym.

Zgadzacie się z wynikami sondażu "Super Expressu? Których gwiazd Waszym zdaniem zabrakło na liście?

Zobacz także

Zobacz także: Kto najbardziej wkurza Polaków? Wyniki sondażu zdecydowanie wskazują na...

Tadeusz Sznuk zajął 1. miejsce sondażu SE.

Małgorzata Kożuchowska na 2. miejscu rankingu.

Reklama

3.miejsce należy do Karola Strasburgera.