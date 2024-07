Odkąd do mediów trafiła informacja o ciąży Małgorzaty Kożuchowskiej, fotoreporterzy śledzą jej każdy krok. Gdziekolwiek się nie pojawia, wzbudza wielkie zainteresowanie. Aktorka nie zrezygnowała całkowicie z pracy - niedawno pojawiła się na festiwalu w Opolu oraz Sopocie. Ostatnio została przyłapana przez paparazzi na kompletowaniu wyprawki dla malucha. Przypomnijmy: Mocno zaokrąglona Kożuchowska kompletuje wyprawkę. Zrobili jej zdjęcie na zakupach

Reklama

Wakacje to okres odpoczynku dla większości gwiazd, jednak nie dla Małgorzaty. Na swój fanpage na Facebooku aktorka wrzuciła właśnie fotkę z planu zdjęciowego z Tomaszem Karolakiem. Nie wiadomo jednak nad czym pracują. Najprawdopodobniej jest to nowa reklama dla Orange, ponieważ zdjęcia do serialu "Rodzinka.pl" zostały chwilowo zawieszone ze względu na błogosławiony stan gwiazdy.



Pierwsze dni wakacji a my w pracy...Kto zgadnie gdzie jesteśmy? Mała podpowiedź - miasto z najdłuższym średniowiecznym rynkiem w Europie - pisze pod zdjęciem Małgorzata.

Aktorka sprytnie chowa swój coraz większy brzuszek pod płaszczem, ale wymaga to od niej sporo wysiłku, przez co łatwo można domyślić się, że ciążowe krągłości są już naprawdę reprezentatywne. Jedno jest pewne - wygląda kwitnąco.

Zobacz: Ciężarnej Kożuchowskiej coraz trudniej ukryć brzuszek. Luźne kreacje nie pomagają

Zobacz także