Kilka miesięcy temu na świat przyszło pierwsze dziecko Małgorzaty Kożuchowskiej. Aktorka jest bardzo szczęśliwa i jeszcze przed porodem dołożyła wszelkich starań, aby Jan Franciszek miał wszystko, czego potrzebuje. Gwiazda bardzo dba też o zdrowie i ograniczyła obowiązki zawodowe do minimum. Zobacz: Przed Kożuchowską pierwsze święta z synem. Na ten czas wzięła długi urlop

Teraz przed gwiazdą pierwsze wspólne święta z upragnionym dzieckiem. Zanim jednak Kożuchowska na dobre zaczęła przygotowywać się do tych wyjątkowych dni, zagościła w programie Dzień Dobry TVN, gdzie opowiedziała o wyprawce dla dziecka. Zdradziła też, jaki ona miała sposób, aby szybko i dokładnie skompletować najpotrzebniejsze rzeczy. Okazało się, że skorzystała z pomocy profesjonalistki, która doradziła, co w danym okresie jest najważniejsze i pomogła dobrać ładne, funkcjonalne i najwyższej jakości rzeczy:

Człowiek jest zielony. Jakkolwiek by się dużo książek i gazet nie naczytał, to nadal jest to abstrakcja. Życie wszystko weryfikuje. Człowiek chce się przygotować jak najlepiej. Byłam klientką Marceliny, ponieważ kupowałam prezenty dla przyjaciółek i kobiet w mojej rodzinie. Ale później przyszła kryska na Matyska i okazało się, że sama potrzebuję profesjonalnej pomocy. Korzystałam nie tylko z produktów, które można kupić, ale też doświadczenia. Kupując w taki sposób nie marnujemy czasu na to, żeby znaleźć coś, co może się okazać nie najlepszym wyborem. Spędziłam u dziewczyn dwie godziny i miałam całą wyprawkę gotową.