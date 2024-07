Kilka tygodni temu na świat przyszło pierwsze dziecko Małgorzaty Kożuchowskiej. Aktorka poświęca się obecnie macierzyństwu, ale myśli już powoli o powrocie do pracy. Niedługo zobaczymy ją po raz pierwszy publicznie po porodzie, a okazja nie będzie przypadkowa. Przypomnijmy: Kożuchowska planuje pierwsze publiczne wyjście po porodzie. Okazja jest szczególna

W międzyczasie aktorka stara się znaleźć chwilę dla dziennikarzy, którzy zasypują ją rozmaitymi pytaniami. Póki co - w kwestii wychowywania dziecka i pierwszych tygodni w roli mamy milczy, ale dzieli się za to innymi refleksjami. Dwutygodnik "Grazia" zapytał Kożuchowską, czy w ostatnich latach przybyło jej wrogów. Okazuje się, że gwiazda ma na to sposób - stara się, aby nieżyczliwe jej osoby stały się jej... przyjaciółmi. Zarzeka się, że nie jest to niemożliwe.



Mój sposób na wrogów - sprawić, żeby stali się przyjaciółmi. Trudne! Ale nie niemożliwe. Mam na to przykłady - zdradza w "Grazii".

Myślicie, że ktoś taki jak Małgorzata może mieć wrogów np. w show-biznesie?

