Małgorzata Kożuchowska kilka tygodni temu przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Aktorka urodziła syna, któremu nadała imiona Jan Franciszek i obecnie to chłopcu poświęca całą swoją uwagę. Gwiazda wraca powoli do formy, korzystając z uroków jesieni. Przypomnijmy: Kożuchowska wraca do formy po porodzie. Jest pierwsze zdjęcie aktorki ze spaceru z synem

Świeżo upieczona mama planuje też już powrót do pracy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Małgorzata w drugiej połowie grudnia wraca na plan serialu "Rodzinka.pl". ale znajdzie też czas na jedno publiczne wyjście. Jak informuje "Flesz", aktorka za kilka tygodni poprowadzi wyjątkową galę charytatywną. Póki co, w opiece nad dzieckiem pomaga jej mama, która przyjechała specjalnie z Torunia.



Już 12 grudnia poprowadzi galę Fundacji Mam Marzenie. Dla niej niezwykle ważne wydarzenie. Małgosia zasiada w radzie programowej fundacji i jest jej honorową ambasadorką już od siedmiu lat - zdradza w rozmowie z "Fleszem" Gabriela Piekarniak, menadżerka gwiazdy.

Z magazynu dowiadujemy się też, że Kożuchowska wybrała dla swojego syna model wózka Bugaboo za około 4 tysiące złotych. Taki sam miała m.in. Angelina Jolie czy Sarah Jessica Parker, a w Polsce Michał Żebrowski i Anna Czartoryska.

