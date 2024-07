W drugiej połowie listopada na deskach Teatru Narodowego odbyła się premiera sztuki "Kotka na gorącym blaszanym dachu". Jedną z głównych ról w przedstawieniu gra Małgorzata Kożuchowska. Spektakl doczekał się wielu skrajnych recenzji, w tym kilku negatywnych. Pomimo wysprzedanych już biletów na najbliższe seanse, spadła fala krytyki, w tym w dużej mierze na samą aktorkę.

Ostatnio nawet pojawiła się informacja jakoby Kożuchowska załamała się ostrymi słowami krytyków. Aktorka postanowiła na swoim Facebooku zdementować plotki na temat depresji jaką wmówił czytelnikom tabloid "Show".

- Dwutygodnik Show odkrył "prawdę". Tak, jestem załamana. Rwę włosy, łzy lecą mi ciurkiem, wyłączyłam telefon, lodówkę, pralkę i wszystko co łączy się z internetem, uciekłam z Warszawy, hen daleko do lasu, piję deszczówkę, śpię w szałasie obłożona listowiem, dygoczę, spod mchu wystaje mi jedynie głowa i ręka (prawa) do pisania... Tak! Jestem załamana, bo...z powodu ogromnego zainteresowania "Kotką na gorącym blaszanym dachu", kolejnym osobom nie mogłam pomóc w zdobyciu choćby wejściówki na przedstawienie. Spektakl jest wyprzedany na dwa miesiące w przód. A więc...mimo mojego załamania, z godnością opuszczę szałas, żeby znów zagrać Maggie. I zrobię to z największą przyjemnością! - odpowiedziała na doniesienia "Show" gwiazda.