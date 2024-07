Anna Galińska, główna makijażystka Sephora: „W nadchodzącym karnawale makijażem będą rządzić metaliczny blask srebra, neonowa mięta, ponadczasowe smokey eye oraz sztuczne rzęsy!”

Reklama

Metaliczny makijaż

W nadchodzącym karnawale modny jest makijaż utrzymany w metalicznych barwach.

„Metaliczne, srebrne cienie, np. Outrageous Prisma Chrome Eyeshadow marki Sephora nakładamy na całą powiekę, oko konturujemy podwójnym, przyklejanym eye linerem, a usta malujemy soczystym, świeżym błyszczykiem. Taki makijaż będzie bardzo wyrazisty i sprawi, że będziemy wyglądały tajemniczo” – doradza Anna Galińska.

Ponadczasowe smokey eye

Dla osób szukających bardziej klasycznej stylizacji Sephora poleca ponadczasowe smoky eye wzbogacone o czarny brokat, który dyskretnie podkreśli makijaż oka.

„Przy takiej stylizacji usta powinny być czerwone. Nie trzeba się obawiać dwóch mocnych akcentów w makijażu – ważne jest jednak by wszystkie elementy zostały wykonane bardzo starannie. Najważniejsze w wykonaniu smoky eye jest cieniowanie – powinno być płynne i lekkie, by granica pomiędzy ciemnym a jasnym kolorem była niewidoczna. Idealna technika do wykonania perfekcyjnego smoky eye to rozpoczęcie makijażu oka przed aplikacją podkładu – tak by później szybko i łatwo usunąć obsypany cień. Dobrze jest także nakładać cień bardziej zbitym pędzelkiem, a następnie cieniować większym, kolistymi ruchami” – podpowiada Anna Galińska.

Zobacz także

Kolorowe neony

Na hipnotyczną zabawę wszystkim, którzy kochają kolory, Sephora proponuje neonowe odcienie mięty na oczach i stonowanego różu na policzkach i ustach.

„Cień w kremie najlepiej nałożyć palcem na powiekę ruchomą. Kolor na oczach powinien być na pierwszym planie. Do tego dobieramy róż o świeżym odcieniu i podobną pomadkę. Mocno tuszujemy rzęsy. Oto sposób na efektowny make-up z neonem w roli głównej!” – doradza Anna Galińska.

Reklama

Ciepło i zimno

Na karnawałowy makijaż Sephora poleca także mieszankę ciepłych i chłodnych kolorów np. złota i srebra w połączeniu z butelkową zielenią na oczach i ciepłego, morelowego różu na ustach. Do tego sztuczne rzęsy i spektakularny efekt gwarantowany!