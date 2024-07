Po słowach Witolda Waszczykowskiego o rowerzystach i wegetarianach w mediach zawrzało! Kontrowersyjny cytat ministra spraw zagranicznych wzbudził niemałe emocje również wśród gwiazd. Wiele osób poczuło się urażonych po wypowiedzi szefa polskiej dyplomacji w "Bildzie":

Poprzedni rząd realizował tam (w mediach) określony lewicowy program. Tak jakby świat według marksistowskiego wzorca musiał automatycznie rozwijać się tylko w jednym kierunku - nowej mieszaniny kultur i ras, świata złożonego z rowerzystów i wegetarian, którzy używają wyłącznie odnawialnych źródeł energii i walczą ze wszelkimi przejawami religii. To ma niewiele wspólnego z tradycyjnymi polskimi wartościami - powiedział minister w niemieckiej gazecie.

I choć Witold Waszczykowski zaznaczył już, że jego słowa to był „żart w lekkiej konwencji tabloidu”, media i gwiazdy zareagowały!

Nie zabrakło komentarzy gwiazd, które natychmiast zareagowały na wypowiedź szefa dyplomacji. Jako jedna z pierwszych głos w sprawie zabrała Monika Olejnik, która od lat jest zadeklarowaną wegetarianką i fanką zdrowego stylu życia:

Czy to ostatnia kolacja bez mięsa? - zastanawiała się wczoraj Olejnik na swoim Facebooku.

Swój komentarz zamieścił w sieci także Jarosław Kuźniar, który napisał:

A w kolejnym poście dodał:

Cholera, od samego rana ani grama mięsa. Czego to człowiek nie zrobi, żeby ukochać Waszczykowskiego.

Słowa Waszczykowskiego w zabawny sposób skomentował również Szymon Majewski. Na jego profilu pojawiła się fotka, na której widzimy showmana, jadącego na rowerze z pietruszką w ustach i kapustą pod czapką. Zdjęcie opatrzone jest opisem:

A wy co sądzicie?

