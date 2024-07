Osoba na zdjęciu to... Maja Sablewska! Poznaliście od razu? Taka fotka pojawiła na facebookowym profilu stylistki. Naszym zdaniem, na tej zmysłowej fotografii Maja Sablewska do złudzenia przypomina top modelkę Anję Rubik! Seksowne blond fale, krótka, pięknie eksponująca nogi sukienka i szpilki. Co za stylizacja!

Nie od dziś wiadmo, że Maja Sablewska jest właścicielką mega zgrabnych nóg, na tym zdjęciu jednak wygląda powalająco. Fanom stylistki również bardzo spodobała się jej fotka. Pod postem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy z komplementami.

Zawsze pięknie na Ciebie popatrzeć, Maju! Super stylizacja! Majeczko, pięknie miło popatrzeć. Słodkie butki.

Zobaczcie zdjęcia Mai Sablewskiej i Anji Rubik. Są podobne?

Maja Sablewska na tym zdjęciu jest łudząco podoba do Anji Rubik!

Obie panie mogą pochwalić się bardzo zgrabnymi nogami!