Maja Sablewska w dzieciństwie

Maja Sablewska pokazała zdjęcie z dzieciństwa! Aż ciężko w to uwierzyć, ale stylistka kilkanaście lat temu wyglądała jak słodki chłopiec. Jedna z fanek zasugerowała nawet, że jak mały John Lennon albo Paul McCartney.

To urocze zdjęcie podbiło serca fanów. Maja Sablewska rzadko pokazuje prywatne zdjęcia na swoim oficjalnym fanpage'u na Facebooku. Zazwyczaj skupia się tam na publikowaniu informacji dotyczących spraw zawodowych czy akcji charytatywnych, w które regularnie się angażuje. Gwiazda z okazji świąt postanowiła zrobić wyjątek i najpierw zamieściła zdjęcie z ukochaną siostrą, która na stałe mieszka w Anglii, a potem swoje z dzieciństwa.

No tak... Mała Ja ????✌????️To nie mój brat...☺️ LoVeM #sablewska #love #merrychristmas

Posted by Maja Sablewska on 27 grudnia 2015