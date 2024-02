Choć Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski do niedawna byli partnerami nie tylko prywatnie, ale też zawodowo, ostatnio ich telewizyjna, wspólna ścieżka stanęła pod znakiem zapytania. Katarzyna Cichopek jednak nadal gra w "M jak miłość", a jej partner pozostał w TVP Sport. Teraz ukochana Macieja Kurzajewskiego zaskoczyła ujęciem z ... innym mężczyzną! Co robi z nim w łóżku? I co na to Maciej Kurzajewski? Koniecznie sprawdźcie.

Katarzyna Cichopek pokazała kadr z łóżka. To nie Kurzajewski leży obok

Nie da się ukryć, że ostatnie tygodnie przyniosły Katarzynie Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu niemałe rozczarowanie - para prezenterów została zwolniona ze śniadaniówki TVP , a całą ekipę "Pytania na śniadanie" zastąpiono nowymi twarzami. Jak wpłynęło to na relację pary? Niedługo po ogłoszeniu tej informacji ukochana Macieja Kurzajewskiego wyjechała bez niego na wakacje, a teraz na jej InstaStories pojawił się kadr prosto z łóżka. Również i tam próżno szukać jej partnera!

Ujęcia, o których mowa, to relacja z planu serialu "M jak miłość", gdzie Katarzyna Cichopek niezmiennie pojawia się u boku swojego serialowego męża, Marcina Mroczka. Podczas nagrań serialowi Kinga i Piotr Zduńscy grali m.in. sceny w domu, dlatego aktorzy mogli pozwolić sobie na chwilę "relaksu" między zdjęciami.

Mam jeszcze jet-lag... Ja akurat zaczynam o tej porze drzemkę, a w Polsce dopiero zaczynamy pracę - ''żalił'' się Marcin Mroczek, który niedawno wypoczywał w Tajlandii.

Instagram @katarzynacichopek

Katarzyna Cichopek postanowiła pocieszyć kolegę z pracy i przy okazji wyjawiła widzom, że dzień zdjęciowy na planie hitowego serialu TVP2 aktorzy również rozpoczęli od drzemki. Przy okazji zwróciła również uwagę na to, że na planie serialu ciężko o ciszę i spokój!

I zaczynamy od drzemki - idealnie się złożyło. Tylko u Ciebie w domu pewnie jest zdecydowanie mniej ludzi i jest ciszej - dodała Katarzyna Cichopek.

Instagram @mroczek_marcin

Gołym okiem widać, że Katarzyna Cichopek i Marcin Mroczek świetnie dogadują się pod kątem pracy na planie "M jak miłość". Co prawda, w kontekście zwolnienia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z "Pytania na śniadanie" fani zastanawiali się, czy rola aktorki jest zagrożona - wszystko wskazuje jednak na to, że zobaczymy gwiazdę w kolejnych odcinkach hitu telewizyjnej Dwójki.

Zaskoczyły Was te ujęcia Katarzyny Cichopek?

