Maja Sablewska od lat trzyma się nonszalanckiego stylu, niby od "niechcenia". To dobrze, że odnalazła look, w którym świetnie wygląda, i co więcej, który dobrze do niej pasuje. Maja jest bardzo autentyczna w swoim wizerunku, co bardzo cenimy. Mogłaby jednak, od czasu do czasu, bardziej pokombinować ze swoim stylem.

Na imprezie ramówkowej TVN style miała na sobie swój standardowy zestaw - rurki, biały top, oversizeową marynarkę i botki. Do tego sporo cienkich łańcuszków i bransoletek z kółek. Czekamy, aż Maja wreszcie czymś nas zaskoczy...

Reklama