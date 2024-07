Maja Sablewska ostatnio mogła mieć powody do drobnego stresu wywołanego przez Edytę Górniak. Diwa zdecydowała się bowiem pozwać swoją byłą menadżerkę po tym jak ta opublikowała na Facebooku wpis, że jedna z gwiazd jest jej dłużna pieniądze. Sablewska dopiero po jakimś czasie skomentowała całą sprawę. Zobacz: W konflikcie Górniak i Sablewskiej chodzi o ogromne pieniądze. Maja: Jestem wdzięczna Edycie za...

Wczoraj Maja pojawiła się na wiosennej ramówce TVN Style i zachwyciła kolorową stylizacją. Widać, że ze spokojem podchodzi do całego konfliktu i skupia się na swoich planach zawodowych. Być może już w marcu prowadząca program "Sablewskiej sposób na modę" pojawi się na okładce magazynu dla panów - "Playboy". Jak sama przyznała na razie trwają negocjacje co do koncepcji sesji:

Negocjujemy cały czas tę sesję. Nie ukrywam, że idzie nam ciężko, bo ja bym bardzo chciała pokazać zdjęcia kobiety, siebie, takiej bardzo sensualnej, a nie erotycznej. Boję się, że "Playboy" w Polsce troche tak odbija od tej takiej standardowej wizji za czasów Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, pięknych sesji Kate Moss, chociaż ona cały czas jest prześliczna. Chodzi mi o taki styl i jeżeli to się uda to taka sesja będzie, a jeśli nie to nie. Kompletnie podchodzę do tego na luzie.

Przy okazji wspomniała także o dwóch sesjach Dody, które miały miejsce, kiedy razem współpracowały. Sablewska nie oszczędza komplementów artystce i zwraca uwagę na jej piękne ciało:

Dody będę bronić, bo Doda miała przepiękne sesje do "Playboya". Bardzo odważne, bo ona jest odważna. Ja akurat robiłam z nią tę sesję, więc ona jest przepiękną w ogóle kobietą, ma piękne ciało, dba o to ciało. Te sesje były dla mnie ponadczasowe, ale w stylu Moniki Pietrasińskiej to raczej nie, bo to jest jednak coś co nie jest w zgodzie z moim gustem.

Pozostaje nam tylko czekać na ostateczną decyzję.

