Relacja Mai Hyży i Grzegorza Hyżego od początku pojawienia się ich w telewizji jest na językach. Niestety szybko okazało się, że ten związek to fikcja, a tuż po zakończeniu "X Factor" para wzięła rozwód. Niedawno Maja po raz pierwszy opowiedziała o tym w wywiadzie. Zobacz: Maja Hyży PIERWSZY RAZ tak szczerze o rozwodzie z Grzegorzem. Tak dużo jeszcze nie powiedziała

Para doczekała się jednak dwójki dzieci i z tego względu zachowują poprawne relacje. Nie da się jednak ukryć, że większą część czasu pociechy spędzają z mamą, która oddaje się im bez reszty. Nie zapomina też o spełnianiu swoich planów zawodowych. Jednak to dzieci są dla niej najważniejsze i to właśnie z nimi spędziła minione święta. Na Facebooku pochwaliła się zdjęciem z podróży z rodzinnego domu do Warszawy i zamieściła zdjęcia maluchów. Oczywiście standardowo nie widać ich twarzy.

Jak myślicie, do kogo bardziej podobni?

