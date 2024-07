Maja Bohosiewicz zdradziła, ile waży! Gwiazda niedawno po raz pierwszy została mamą i aktualnie w dużej mierze poświęca się wychowaniu dzieci. Ostatnio na swoim profilu na Instagramie Maja Bohosiewicz pokazała zdjęcie, na którym widać ile waży. Porównała to ze swoją wagą sprzed dwóch lat, kiedy nie była w ciąży. I teraz... waży znacznie mniej!

Wspaniała historia mojej wagi. Dwa lata temu o tej porze miałam na liczniku 10 kg więcej. I uwaga! Wcale nie byłam w ciąży. I właśnie w tym Klusku Śląskim który niefortunnie obciął włosy, zakochał się mój Tomasz. A więc dziewczyny! Każda potwora huehuehue #miloscniemarozmiaru

Aktualnie maja Bohosiewicz waży 47,4 kg przy wzroście 165 centymetrów! To bardzo mało - jej BMI wynosi 17,3 - i oznacza niedowagę! Zważywszy na to, że aktorka niedawno urodziła dziecko. Wielu mamom zdarza się sporo przytyć, a do wagi sprzed ciąży wracają czasami latami. Maja Bohosiewicz nie ma jednak tego problemu. Wynika to również z tego, że gwiazda stosuje bardzo restrykcyjną dietę wynikającą z jej alergii. Aktorka oczywiście nie głodzi się i dba o racjonalne żywienie. Figury jednak jej bardzo zazdrościmy!

