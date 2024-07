Maja Bohosiewicz pod koniec czerwca została mamą synka. Aktorka zdradziła nam, że, szczególnie po porodzie, musiała odbudować kondycję swojego ciała. Maja jest szczupła, ale jak nam powiedziała, po ciąży zawsze zostaje parę niechcianych kilo. Do tego jest alergikiem i musi bardzo uważać na to, co je. Od jakiegoś czasu zrezygnowała z mięsa i nie je prawie żadnych produktów pochodzenia odzwierzęcego. To jak wygląda dieta Mai Bohosiewicz? Jest bardzo restrykcyjna?

Reklama

Dieta Mai Bohosiewicz

Nigdy się nie odchudzałam, ale zmieniłam całkowicie swój sposób odżywiania, na taki aby po porodzie odżywiać przy okazji małego ssaka. Po ciąży zostało parę kilo, ale absolutnie nie wchodziłam na wagę i nie sprawdzałam, ile przytyłam. Nie widzę powodu dla którego młoda matka miałaby mieć kolejny powód do stresu. Jedyne, co było dla mnie trudne to to że po ciąży nie mogłam od razu ćwiczyć i że trochę mi zajęło, aby dojść do siebie: do dobrej kondycji skóry, włosów, mięśni i dobrego samopoczucia. Dlatego zaczęłam się odżywiać żywymi sokami Juicy Jar. Wkomponowałam je do swojej diety jako uzupełnienie witamin. Idealnie nadają się na przykład na tak zwany detoks. Kilka dni odżywiałam się samymi sokami. Ale takie atrakcje można sobie zafundować dopiero kiedy przestaje się karmić piersią - mówi Party.pl Maja Bohosiewicz.

Jak odchudza się Maja Bohosiewicz?

A co takiego mają w sobie te soki, że są lepsze niż inne?

Nie są to zwyczajne soki, tylko soki żywe. Juicy Jar są wyciskane wolnoobrotowo i zachowują wszystkie witaminy i składniki odżywcze. Aby je uzyskać trzeba mieć odpowiednią aparaturę. Czy odchudzają? Na pewno są świetnym sposobem na odżywienie organizmu, uzupełnieniem diety, ale to nie jest kuracja odchudzająca, tylko zdrowotna, a efektem „ubocznym” jest odchudzanie – mówi nam Bohosiewicz.

Zobacz: Agnieszka Kaczorowska zdradziła nam, jaką dietę stosuje! Gotuje sama? WIDEO

Zobacz także

To jak zatem wygląda dieta Mai? Modne pudełka, soki, zero mięsa, pięć posiłków dziennie jak zalecają dietetycy?

Nie jestem fanką pudelek, odgrzewanie ich w mikrofali i zawrotne ceny skutecznie mnie odstraszają. Moje dziecko już je stałe rzeczy, więc gotuję sama w domu. Nie mam też podziału, na 5 posiłków dziennie. Nie zmuszam się, gdy apetyt nie dopisuje, nie powstrzymuję się przed zjedzeniem podwójnej porcji pysznego obiadu. Zrezygnowałam w większości z jedzenia rzeczy pochodzenia zwierzęcego. W diecie zostały tylko jajka i miód, jem bardzo dużo ekologicznych warzyw i kasz.

Jak Maja radzi sobie z godzeniem posiłków dla całej rodziny, skoro sama nie może jeść wielu rzeczy?

Kuchenna logistyka na najwyższym poziomie, oczywiście żartuję. Gotowanie dla swojej rodziny to wielka przyjemność. Synowi gotuje zupy, na widok których sama trzęsę się ze smakiem. Dorzucam mięso dla męskiej części rodziny, dla mnie Juicy Jarowy sok i wszystko jakoś daje się pogodzić - śmieje się w rozmowie z nami Bohosiewicz.

Maja Bohosiewicz wygląda super i jak mówi, jak każdej mamie towarzyszy jej jeszcze niewyspanie, ale dzięki zdrowemu odżywianiu czuje się świetnie. Jednak zrezygnowanie z serów czy mleka to dopiero wyzwanie, ale dla zdrowia wszystko.

Zobacz także: Maja Bohosiewicz pokazała urocze zdjęcie z synkiem: "Bycie Mamą to błogosławieństwo" ZDJĘCIA

Jak dobrze wstać, skoro świt, Juice Jar duszkiem pić! I nabrać witamin i schudnąć taaaak przed świętami. Tralalalal - napisała pod tym zdjęciem Bohosirewicz.

Maja Bohosiewicz w wakacje wyglądała już po urodzeniu syna tak. Ćwiczyła z płytami Ewy Chodakowskiej.

Reklama

Czy taka figura to zasługa soków?