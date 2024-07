Maja Bohosiewicz pokazała ciążowy brzuszek! Aktorka do tej pory na swoich profilach na portalach społecznościowych chętnie pokazywała swoje piękne i wysportowane ciało. W walentynki wybierając się na randkę ze swoim ukochanym, pochwaliła się zdjęciem w krótkiej sukience podkreślającej jej ciążowy brzuszek! Maja Bohosiewicz na początku roku zamieściła na Instagramie zdjęcie USG, czym wzbudziła dużo podejrzeń wśród fanów, którzy wielokrotnie pytali ją w komentarzach, czy w jej życiu prywatnym coś się zmieniło. Gwiazda jednak ani nie potwierdzała, ani nie zaprzeczała. Teraz jednak już nie ma wątpliwości, że aktorka powita za kilka miesięcy na świecie swoje pierwsze dziecko. Do tej roli Maja chce się przygotować jak najlepiej!

Maja Bohosiewicz założyła blog o macierzyństwie!

Aktorka poszła śladem swojej przyjaciółki Zosi Ślotały i kilka dni temu założyła blog o macierzyństwie! Strona nazywa się "Majka Polka", a na niej nie znajdziemy żadnych porad, a jedynie przemyślenia aktorki na temat ciąży. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka. Pojawił się już nawet pierwszy wpis, który dotyczy metody porodu. Często kobiety mają dylemat czy zdecydować się na cesarskie cięcie, czy urodzić naturalnie. Maja Bohosiewicz dzieli się się swoimi odczuciami i apeluje do matek, aby wybrały to, co im podpowiada intuicja. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wpisy! Będziecie odwiedzać jej bloga?

