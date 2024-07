Małgorzata Rozenek była gościem programu “Dzień dobry TVN”. Gwiazda wzięła udział w dyskusji na temat posyłania 6-latków do szkół i tego, jak placówki radzą sobie z tak dużą ilością dzieci.

Co gwiazda TVN myśli o zmianach, które zostały wprowadzone w polskim szkolnictwie? Jakie zasady panują w szkole, do której chodzą jej synowie?

“Moje dzieci chodzą do szkoły francuskiej. Tam jest system nauki, taki jaki jest we Francji. Bardzo mi zależało na tym, żeby moje dzieci poznały kulturę i język francuski, bo sama jestem zakochana w tym kraju. To jest kraj, w którym dzieci zaczynają szkołę w wieku 3 lat i jest to oczywiście dostosowane do wieku i zdolności dzieci. Uważam, że to jest dobry pomysł, żeby dzieci od najmłodszych lat uczyły się nowych rzeczy i poznawały nowe osoby”, powiedziała w Dzień dobry TVN Małgorzata Rozenek.