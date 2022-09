Małgorzata Rozenek ma za sobą już kilka występów w roli prowadzącej "Dzień Dobry TVN". Nie ulega wątpliwości, że praca w śniadaniówce daje gwieździe ogromną satysfakcję - w końcu marzyła o tym od lat! Nic więc dziwnego, że po kolejnym zakończonym dyżurze opuszczała studio stacji TVN w tak doskonałym nastroju. Małgorzata Rozenek chętnie obdarowywała fotoreporterów szczerym uśmiechem i tryskała dobrym humorem. Sami spójrzcie, jak wyglądała!

Zobacz także: Małgorzata Rozenek zdradziła, czy Radosław Majdan jest zazdrosny o jej partnera z "Dzień dobry TVN"!

Małgorzata Rozenek wychodzi ze studia "Dzień Dobry TVN" w doskonałym nastroju

Debiut Małgorzaty Rozenek w "Dzień Dobry TVN" wywołał mnóstwo emocji i co najważniejsze, wiele sceptycznie nastawionych do nowej roli gwiazdy osób zmieniło zdanie już po jej pierwszym występie. Żona Radosława Majdana odnalazła się w roli prezenterki i nie ulega wątpliwości, że ta praca sprawia jej mnóstwo frajdy. Choć Małgorzata Rozenek ma już za sobą pierwszą wpadkę w "Dzień Dobry TVN", to jednak z każdym kolejnym występem widać u niej coraz większy "luz" i swobodę. Zauważyli to również fani śniadaniówki!

- Oglądałam! Coraz lepiej Pani Małgosiu z odcinka na odcinek🔥 Bardzo przyjemnie się na Was patrzy , No i dzisiejszy look strzał w 10👌☺️ - Coraz lepiej 😍 pięknie dziś Pani wyglądała ❤️ - Oglądałam. Było super 👏🔥- piszą fani po kolejnym występie Małgorzaty Rozenek w "Dzień Dobry TVN".

Wygląda na to, że sama gwiazda również jest z siebie zadowolona, bo w doskonałym nastroju opuszczała studio stacji TVN po swoim ostatnim występie w programie śniadaniowym.

Małgorzata Rozenek na powrót do domu wybrała wygodny strój - gwiazda zdecydowała się na szary komplet do którego dobrała osobliwe bambosze z ozdobnymi, kolorowymi łańcuchami. To zdecydowanie modna i ciekawa propozycja na nadchodzącą jesień!

Zobacz także: Małgorzata Rozenek świętuje rocznicę ślubu z Radosławem Majdanem. Pokazała romantyczne nagranie!

Dobry humor nie opuszczał gwiazdy nawet na moment - i nic w tym dziwnego! W końcu jest to praca, o której marzyła od lat, a ponadto z występu na występ zbiera coraz więcej komplementów na temat swojej nowej roli w "Dzień Dobry TVN". A Wy, oglądacie wydania śniadaniówki z udziałem Małgorzaty Rozenek?