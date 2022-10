Małgorzata Rozenek nie traci ani chwili - tym razem gwiazda gościła w studiu "Dzień Dobry TVN". Na wizytę w programie śniadaniowym, gwiazda postawiła - jak zawsze - na genialną stylizację. Tym razem żona Radosława Majdana zdecydowała się zaakcentować swój jesienny look... drewniakami z futerkiem. Ten model butów to prawdziwa petarda, ale potrafi budzić emocje. Jedni go kochają, inni nienawidzą - jak zatem wygląda w nich Małgorzata Rozenek? Zobaczcie sami nowe zdjęcia paparazzi! Zobacz także: Małgorzata Rozenek zapewnia, że wcale nie retuszuje zdjęć: "Niesłusznie jest mi to zarzucane" Trendy jesień 2021: Małgorzata Rozenek w drewniakach z futerkiem Małgorzata Rozenek to zdecydowanie jedna z najbardziej zapracowanych i rozchwytywanych gwiazd polskiego show biznesu. W życiu prowadzącej "Projekt Lady" nie ma czasu na nudę, dlatego my co chwila dowiadujemy się o jej kolejnych sukcesach i wyzwaniach zawodowych. Praca Małgorzaty Rozenek nie kończy się jednak tylko na telewizji - na początku roku gwiazda wystartowała z własną marką odzieżową , a niedawno także z cateringiem dietetycznym. Jesteśmy jednak pewni, że jeszcze wielokrotnie gwiazda nas zaskoczy nowymi projektami! Małgorzata Rozenek to również stała bywalczyni programu "Dzień Dobry TVN" . Ostatnio gwiazda pojawiła się w śniadaniówce w piątek, 8 października. Gdy gwiazda opuszczała studio stacji, czekał na nią tłum fotoreporterów. Jak zatem wyglądała żona Radosława Majdana tego dnia? Zobaczcie sami! Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała zdjęcie i znów zaczęła się dyskusja o wieku gwiazdy! "Wygląda pani na 25 lat" Małgorzata Rozenek na wizytę w "Dzień Dobry TVN" wybrała bardzo ciekawą stylizację, w której królował jeans. Aby...