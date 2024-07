Od momentu upublicznienia związku przez Jarosława Kreta i Beatę Tadlę przez kolorową prasę przeszła prawdziwa burza. Z jednej strony słuchaliśmy miłosnych uniesień świeżo upieczonej pary, z drugiej zaś pojawiały się informacje, które sam Kret wolałby pewnie przemilczeć. Przypomnijmy: "Nie jestem złym ojcem"

W całym tym medialnym zgiełku jedyną osobą, która nie zabrała głosu, była Małgorzata Kosturkiewicz - była partnerka pogodynka i matka jego syna. Postanowiła jednak w końcu przerwać milczenie i udzieliła wywiadu najnowszemu numerowi magazynu "Show" i musimy przyznać, że jego lektura jest wstrząsająca. Wyłania się z niej obraz Jarosława Kreta jako nieodpowiedzialnego ojca, mającego problemy z zaakceptowaniem ojcostwa i obowiązków związanych z byciu w relacji z drugą osobą i posiadania rodziny.



Czerwony dywan nie jest dla mnie, co było dla Jarka dużym rozczarowaniem. Rozstanie rodziców to traumatyczne przeżycie dla dziecka. Dlatego nie wolno go traktować przedmiotów, bo ładnie wygląda się z nim na zdjęciach, bo ociepla wizerunek, bo jego widok uśmierza wyrzuty sumienia. Dla dobra Franka chce uporządkować jego kontakty z ojcem - tłumaczy decyzję o skierowaniu sprawy do sądu o uregulowanie kontaktów Kreta z synem.