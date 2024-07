Magdalena Waligórska i Mateusz Lisiecki wzięli ślub! Waligórska tylko dla Party.pl powiedziała, jak wyglądały ich zaręczyny oraz zdradziła szczegóły jej ślubu! Para pobrała się w Rzymie, tam studiuje siostra Mateusza. Magdalena Waligórska miała na sobie suknię Doroty Goldpoint, suknia nawiązywała trochę do rzymskiego klimatu, jest bardzo prosta, wręcz ascetyczna, bez żadnych zdobień, buty wybrała od Valentino. Delikatna biżuteria Waligórskiej, która dodała uroku, pochodzi od jubilera Łyko. Mateusz miał na sobie garnitur Lagerfeld - autorskiej linii Karla Lagerfelda. Taki, jak ma na sobie Michiel Huisman w reklamie Chanel 5 z Gisele Bunchen.

A jak wyglądały ich zaręczyny?

Dzień przed walentynkami Mateusz się oświadczył i zrobił to bardzo w swoim stylu. Tego dnia na małej scenie Teatru odbyła się premiera mojego monodramu "Lady M" (historia "Makbeta" opowiedziana z perspektywy Lady Makbet). Mateusz wywołał mnie z bankietu, zabrał na dużą scenę, gdzie stała dekoracja do przedstawienia "O co biega?" i zapytał czy zostanę jego żoną, po czym włożył mi na palec piękny pierścionek! - opowiedziała Party.pl Magdalena Waligórska.