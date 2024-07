Magdalena Waligórska ze swoim narzeczonym, również aktorem Mateuszem Lisieckim, bierze ślub w Rzymie już 2 września! To już kolejna gwiazda, która zdecydowała się właśnie na Włochy jako miejsce ceremonii ślubnej. Czyżby chciała przebić Agnieszkę Szulim i Piotra Woźniaka- Starak, którzy wzięli ślub w Wenecji? Magdalena Waligórska opowiedziała "Rewii", jak będzie wyglądać jej ślub.

Suknię ślubną dla panny młodej uszyła Dorota Goldpoint, którą aktorka uwielbia. Narzeczeni ustalili też, że po ślubie przyjmą nawzajem swoje nazwiska. Magdalena będzie nazywała się Waligórska-Lisiecka, a Mateusz Lisiecki-Waligórski! Magdalena jest pewna, że resztę życia spędzi z odpowiednim człowiekiem przy boku.

Nasze spotkanie z Mateuszem to dobra ręka opatrzności. To, co mnie i Mateusza zbliżyło, to również wspólne pasje. A one są dla związku nie bez znaczenia - mówi w Rewii aktorka.