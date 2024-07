W sieci pojawił się najnowszy teledysk Magdaleny Tul do singla "I Am Who I Am". Gwiazda programu "Jaka to melodia?" i artystka reprezentująca nasz kraj podczas festiwalu Eurowizja w 2011 roku, przypomniała o sobie wiosną, gdy brała udział w drugiej edycji "The Voice of Poland". Mimo iż nie wygrała muzycznego show udało się jej nagrać EP-kę, która swoją premierę będzie miała w listopadzie.

Reklama

Czarno-biały klip powstał we współpracy z niezależnym artystą wizualnym o pseudonimie THEDREAMS. Widzimy w nim m.in. jak Tul ubrana w białą halkę biega boso po polu. W teledysku piosenkarka ma również na sobie ubrania od młodych obiecujących projektantów: Ewy Szabatin, Macieja Trzmiela i marki Bola.

Jak oceniacie najnowszy klip i piosenkę Magdy?

Zobacz także

Reklama

Magdalena Tul dwa tygodnie po porodzie: