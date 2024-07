Reklama

W ostatnich dniach Magda Steczkowska pokazała się w ciekawej stylizacji z rozkloszowaną spódnicą. Dobrała do niej czarną bluzkę z długimi rękawami, modny naszyjnik i białą kopertówkę. Całość stworzyła klasyczny look z modnym pazurem. My jesteśmy na tak!

Przeprowadziłyśmy małe śledztwo i okazało się, że spódnicę gwiazdy znajdziecie w najnowszej, jesienno-zimowej kolekcji marki Mohito. Dowiedziałyśmy się również, że kosztuje ok. 169 zł.