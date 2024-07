Magda Gessler to kobieta wielu talentów. Nie dość, że jest świetną kucharką i jedną z najlepszych polskich restauratorek, to w dodatku ma niesamowite artystyczne zdolności! Gessler wielokrotnie chwaliła się tym, że świetnie maluje - w końcu to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie! Teraz do swojej listy osiągnięć Gessler może dodać kolejne - gwiazda TVN-u stworzyła swoją kolekcją ubrań! Prowadząca "Kuchenne rewolucje" pokazała swoim fanom na Instagramie kreacje swojego autorstwa, w których wystąpi w sesji dla stacji TVN.

Co Gessler powiedziała w rozmowie z Party.pl o swojej kolekcji? Co było dla niej inspiracją?

Moje malarstwo, moje kolory, moje wnętrza, też je tworzę w restauracjach moich, w restauracjach w "Kuchennych Rewolucjach". Materiały, kolory, pogoda, kwiaty, moje podróże... - powiedziała w rozmowie z Party.pl Magda Gessler.

A czy kreacje Magdy Gessler można kupić? Obejrzyjcie wideo do końca, żeby się dowiedzieć!

Magda Gessler została projektantką.

Jak wam się podobają jej projekty?