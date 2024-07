1 z 7

Kiedy inni rozpoczynają wakacje, ona rusza do pracy na planach „MasterChefa”, „Sexy kuchni” i „Kuchennych rewolucji”. A nam Magda Gessler zdradza, jak regeneruje siły, i podaje przepis na to, jak gotować... seksownie!

Podczas wakacji przenosi swoje „centrum dowodzenia” do samochodu, w którym codziennie spędza kilka godzin. Siada wygodnie na tylnym siedzeniu i... nie wypuszcza komórki z rąk. W ten sposób zarządza swoimi restauracjami, udziela wywiadów, rozmawia z producentami programów. A po pracy Magda Gessler (63) nie potrafi wrócić do hotelu i położyć się do łóżka. Twierdzi, że rozpiera ją energia. Jak ona to robi?

