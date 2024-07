Magda Gessler otworzyła kolejną restaurację sygnowaną własnym nazwiskiem. Gwiazda, którą zaliczamy do świetnie ubranych zazwyczaj doskonale dobiera ubrania do swoich kształtów. Stawia na luźne kroje, długości do kolan i zgrabne buty. Tym razem nie było najlepiej, ale i tak uważamy, że kobiety z jej figura mogą brać z niej przykład.

Słynna restauratorka to przede wszystkim jej burza loków, która dodaje jej charakteru. Tym razem gwiazda wybrała biel, którą połączyła z modnymi pastelami i ozdobnymi sandałkami na płaskiej podeszwie. Chociaż wolimy ją w bardziej eleganckich i wyrafinowanych lookach, to musimy przyznać, że nawet w bieli wygląda dobrze. A w końcu wszyscy wiemy, że biel pogrubia (?). A wy jak oceniacie najnowszy look Magdy Gessler?

