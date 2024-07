Magda Gessler często pokazuje się w rzeczach swojego projektu. Czasem zarzucane jest jej, że przerabia markowe kreacje. Restauratorka wytłumaczyła nam, dlaczego tnie i przerabia na przykład sukienki od Dolce & Gabbana? Na ramówce TVN gwiazda MasterChefa pojawiła się w sukience, biżuterii i halce swojego projektu.

Dziś mam na sobie buty Stella McCartney, sukienkę Magda Gessler, biżuterię Magda Gessler poza misiem Tousa. Projektuję dlatego, bo nie mogę znaleźć takich rzeczy, które mi się podobają. Ani w rozmiarze, bo mam duży biust, szerokie plecy, a wąska jestem w biodrach. Trudno mi coś znaleźć. A jak mi się coś podoba, to rozszywam sukienkę czy bluzkę. Ostatnio miałam bluzkę Dolce&Gabbana oryginalną, ale nie wchodziła na mnie ni diabła, więc wstawiłam w nią żółty jedwab i ktoś był oburzony, ale jak na mnie nie pasowało, to sobie pocięłam jak chciałam - tłumaczy Party.pl Magda Gessler.

Ostatnio kupiłam sobie materiał i uszyłam całą kolekcję halek. Mam 20 halek z jedwabiu, każda w innej tonacji, żeby lekko przykryć to, co nie powinno się oglądać. Uważam, że kolana powinny być młode, piękne i fantastyczne, żeby w ogóle je pokazać tak jak Agnieszka Szulim. Ja na razie mam halkę - mówi nam Gessler.