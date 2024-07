Magda Gessler marzy o karierze politycznej? Takie plotki pojawiły się, gdy restauratorka umieściła na Instagramie zdjęcie, na którym widać ją przemawiającą z mównicy sejmowej. To zdjęcie skłoniło dziennikarkę Dziennika Gazety Prawnej do spytania gwiazdy TVN o jej poglądy polityczne.

"Mogę powiedzieć, że w zasadzie poglądy mam PiS-owskie. Dziwi się pani? No, jak to, przecież tak, jak PiS jestem antyglobalistką, jestem prorodzinna, propolska, jestem za tym, żeby wszystkie firmy, w tym wielkie sklepy, które tu działają, płaciły podatki w Polsce. To chyba PiS-owska polityka?", powiedziała Magda Gessler.