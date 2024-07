Magda Gessler to niebywała osobowość, która wzbudza zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje. Charyzmatyczna restauratorka znana jest jednak z ogromnego serca, co potwierdza jej najnowsza znajomość z małym Jasiem, chłopcem chorym na białaczkę limfoblastyczną.

W rozmowie z Party.pl Magda Gessler opowiedziała o swoim nowym przyjacielu, a także skomentowała reakcje fanów na obecność Jasia na jej profilu facebookowym:

To bardzo dziwne, że najmniej lajków mają posty osób, które potrzebują pomocy. My chcemy widzieć sukcesy, pieniądze, to nas kręci. Smutek i problemy to jakby nie problem naszego społeczeństwa.