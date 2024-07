Magda Gessler to jedna z największych osobowości telewizyjnych w Polsce. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi "Kuchenne rewolucje" w którym pomaga upadającym restauracjom. Jesienią w TVN zostanie wyemitowany kolejny sezon programu. Nie będzie to jednak jedyny format w którym zobaczymy Gessler. We wrześniu na antenę wróci także lubiany przez widzów "MasterChef" w którym kucharze-amatorzy walczą o główną nagrodę. Przypomnijmy: Magda Gessler przygotowuje się do nowej edycji show. Nie chce w nim widzieć...

Produkcja programu zdecydowała się podnieść atrakcyjność show i zaprosiła do współpracy znanego na całym świecie Gordona Ramsay''a. Kucharz znany jest chociażby z "Hell''s Kitchen" czy też wspomnianego wcześniej formatu. Było to jego pierwsze spotkanie z Magdą Gessler, która wyznała, że nie od razu go polubiła. Dodała także, że jej zdaniem w "Kuchennych rewolucjach" to właśnie ona wypada zdecydowanie lepiej.



To prawda, obejrzałam jeden odcinek z Gordonem i nie spodobał mi się, bo królowały w nim proste, mocno reżyserowane sceny. - czytamy w magazynie "Flesz".



Wszystko zmieniło się kiedy doszło do spotkania na planie. Po zaledwie dwóch dniach współpracy Magda zaczęła być nim zachwycona oraz nie mogła nadziwić się jak wielki talent on posiada.



Genialnie i dosadnie określa dania, bezbłędnie ocenia i komentuje sytuacje. To mistrz słowa i kuchni - mówi.



Na planie w Krakowie dużo ze sobą rozmawiali, śmiali się i wspólnie spędzali czas. Od razu dało się między nimi wyczuć chemię, co potwierdzają osoby z produkcji. Nie możemy doczekać się emisji odcinka w telewizji.

