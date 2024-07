Macieja Zakościelnego możemy oglądać ostatnio w komedii romantycznej "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" oraz już za chwilę w nowym sezonie serialu "Strażacy". Jednak aktor nie próżnuje, kilka tygodni temu zakończył zdjęcia do amerykańskiej produkcji "Music, War and Love", w której oprócz zagranicznej obsady pojawi się także Małgorzata Kożuchowska czy Weronika Rosati.

Cieszę się, bo dostałem tę rolę po spotkaniu z Fredem Roos. Fred Roos jest człowiekiem, który obsadzał do "Ojca Chrzestnego", do "Apokalipsy"... Bardzo się ucieszyłem, że już po naszym pierwszym spotkaniu powiedział mi, iż bardzo chciałby żebym był w projekcie. To takie fajne wyróżnienie.