Od samego początku "Project Runway" emitowany w TVN budzi ogromne emocje. Wszystko za sprawą nietuzinkowych uczestników oraz udziale w programie światowej sławy modelki, Anji Rubik, która w programie pełni rolę przewodniczącej jury. Obok niej zasiadają Joanna Przetakiewicz i Mariusz Przybylski oraz sporadycznie zaproszenie do studia goście. Półmetek programu za nami w związku z czym jurorzy powoli wybierają swoich faworytów. Przypomnijmy: Joanna Przetakiewicz wskazała swojego faworyta w "Project Runway"

Anja również po cichu wskazała na swojego faworyta, decydując się na założenie jego projektu. Już w najbliższym odcinku zobaczymy ją w spódnicy zaprojektowanej przez Macieja Sieradzkiego. Projektant uszył ją już w piątym odcinku programu. Nie jest to jego pierwszy sukces podczas trwania "Project Runway" - wcześniej zdecydowano, że to właśnie jego kreacja trafi do sprzedaży w sklepach SIMPLE.

Rubik do spódnicy zdecydowała się dobrać bluzę marki FAUSTO PUGLIS i buty Giuseppe Zanotti. Jak wyglądała?

