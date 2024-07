Joanna Przetakiewicz to prawdziwa kobieta sukcesu. Stworzona przez nią marka "La Mania" jest jedną z ulubionych wśród gwiazd, a ona sama miała okazję współpracować z największymi sławami świata mody, w tym z samym Karlem Lagerfeldem. Od marca projektantka zasiada w jury pierwszej edycji "Project Runway" obok Anji Rubik i Mariusza Przybylskiego. Przypomnijmy: Najlepsze kreacje Anji Rubik i Joanny Przetakiewicz

Celem programu jest znalezienie projektanta, który wniesie powiew świeżości do polskiego świata mody. Nadzieję na to mają nie tylko twórcy, ale również sama Przetakiewicz. Jurorka nie kryje się z emocjami, które towarzyszą jej podczas kręcenia programu. Przyznaje też, że nie potrafi obiektywnie spojrzeć na uczestników, ponieważ są to postaci nietuzinkowe i bardzo jej bliskie. Jej zdaniem są osoby, które wnoszą do programu mnóstwo humoru, ale są też tacy, którzy błyszczą talentem.



Większość uczestników jest naprawdę urocza, jak np. Maciek albo Jakub. Piotruś to jest taka nasza maskotka. Wszyscy są weseli, mają swój własny charakter i wszyscy bardzo dużo wnoszą do programu. Natomiast zdecydowanie moją faworytką jest Liliana – stwierdza Przetakiewicz w rozmowie z Newseria Lifestyle



Zgadzacie się z wyborem jurorki?

