Rywalizacja w polskiej sytuacji Project Runway nabiera tempa. Z odcinka na odcinek uczestnikom i jurorom towarzyszy coraz więcej emocji, a zadania, przed którymi stają projektanci wymagają nie lada umiejętności. W ostatnim odcinku doszło też do sytuacji bez precedensu - Anja Rubik zmieniła zasady show. Przypomnijmy: W Project Runway duża rewolucja. Anja Rubik zmieniła zasady show

Co zobaczymy w najbliższym odcinku? Tylko na AfterParty.pl zdradzamy wam szczegóły niedzielnej rywalizacji: uczestnicy stanęli przed arcytrudnym zadaniem, mianowicie - musieli zaprojektować suknię ślubną dla swojej klientki. Nie obyło się też bez zmian. Tym razem to modelki będą wybierały projektanta, a nie odwrotnie, tak jak wyglądało to dotychczas. Ostatecznie to modelka czyli klientka, musi być zadowolona z efektu końcowego, więc możemy spodziewać się paru nieoczekiwanych sytuacji i być może nawet spięć. Gościem specjalnym odcinka będzie Gosia Baczyńska.

Zobaczcie zdjęcia z planu Project Runway i przedpremierowo TYLKO U NAS trzy kreacje ślubne: