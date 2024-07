Maciej Rock to lubiany prezenter, który jest gwiazdą Polsatu i uchodzi za jednego z najbardziej wyluzowanych dziennikarzy w kraju. Jednak Rock to także ojciec trójki dzieci, który w domu jest konsekwentny i zasadniczy. W jednym z ostatnich wywiadów wyznał, że wychowywanie potomków to szkoła życia. Zobacz: Maciej Rock nie jest ojcem idealnym. Przyznał się do słabych stron

Gwiazdor od lat prowadzi telewizyjne talent-show, gdzie pojawiają się setki ludzi, a w tym także dzieci. W rozmowie z "Gwiazdami" przyznał, że nie chciałby, aby jego córki wiodły medialne życie i występowały przed milionami widzów. Przyznał też, że często jest tak, że rodzice zaprowadzają pociechy na siłę na castingi, chcąc spełnić swoje marzenia z przeszłości:

Zdarza się, że mama przychodzi z córeczką, która tańczy i śpiewa. Mama cały czas ją podszczypuje i dogląda. Kojarzy mi się to trochę z cyrkiem. (...) Sam bym nie puścił swojej córki.

Rock przyznał jednak, że może byłaby szansa, że Hania, jego córka mogłaby popisać się talentem w telewizji:

Pod warunkiem, że bardzo by chciała i błagała mnie o to przez dwa lata. Wtedy tak.

To chyba produkcja "Mali Giganci" nie spodobałaby się Maćkowi.

