Dobra passa Macieja Musiała wciąż trwa. Jego kariera zawodowa nabiera coraz większego rozmachu, a popularność urasta do rangi Justina Biebera na skalę narodową, choć on sam uważa, że to porównanie jest nie na miejscu. Jednak bycie idolem nastolatek mu nie przeszkadza, o czym poinformował w wywiadzie z magazynem „Viva!”:

- Często jest to przyjemne. Jak idę gdzieś z kumplami i zatrzymują mnie trzy dziewczyny, prosząc o autograf albo zdjęcie, to wiadomo, że jest to miłe uczucie.

Pomimo sporego grona fanów, a w zasadzie fanek, młody gwiazdor wyznaje, że jeszcze nie znalazł wybranki serca. Niemniej jednak, specjalnie dla „Vivy!”, zdradził swój ideał kobiety:

- Ostatnio zauważyłem , że wolę brunetki. Cenię wrażliwość, szczerość, lubię jak dziewczyna jest trochę tajemnicza. No i musi być jakaś pozytywna energia. Osoba, z którą się ciekawie spędza czas.

Jak na idola nastolatek wysokich wymagań gwiazdor nie ma. Brunetki do boju! ;)

