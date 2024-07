Maciej Musiał za ostro imprezuje? Po wpisie na Facebooku znanej dziennikarki "Superstacji" Elizy Michalik, aktor może mieć duże kłopoty! O co chodzi? Maciej tak często urządza imprezy, że dziennikarka zamierza pozwać go do sądu i chce, żeby był pod "opieką" policji!

Znana dziennikarka grozi Maćkowi Musiałowi. Aktor za ostro imprezuje?

Eliza Michalik zdradziła, że jest sąsiadką Maćka i aktor regularnie urządza w swoim mieszkaniu imprezy, czego ona już nie wytrzymuje. Swoimi trudnymi doświadczeniami z aktorem pochwaliła się na Facebooku.

"Mam to szczęście, że Maciej Musiał serialowy aktor (ponoć) mieszka nade mną i urządza hałaśliwe tupano-krzyczane - wylatująco z balkonu butelkowe imprezy dość regularnie. Zazwyczaj tak jak dziś, kiedy jutro czeka mnie 7-godzinna podróż autem rano, albo kiedy muszę ja, albo inni sąsiedzi- z dwójką malutkich dzieci - rano wstać.".

Dziennikarka chce skierować sprawę do sądu i liczy na to, że po wizycie u dzielnicowego, aktor będzie pod stałą obserwacją policji.

"Informuję Pana Macieja Musiała, że następna interwencja nie zakończy się tylko wezwaniem policji, ale także użyciem gazu w samoobronie, bo uniemożliwianie snu to według definicji międzynarodowej tortury i nagraniem filmiku na you tube oraz pozwem sądowym i wizytą u dzielnicowego, co oznacza, że Pan Maciej zacznie być notowany i pod "opieką" policji. Maciej Musiał - dziennikarze Faktu i Super Expressu dzwońcie - chętnie udzielę wszelkich informacji, skontaktuję z sąsiadami którzy byli świadkami ekscesów i zaprowadzę do Pana Macieja. Dzwońcie też do jego przełożonych i na policję - gdzie narosła już na niego sterta skarg", napisała Eliza Michalik na Facebooku.

Po takim apelu do dziennikarzy - telefon Michalik z pewnością będzie się dziś urywał. Czy taki wpis może zaszkodzić aktorowi? Maciej zrobił błyskawiczną karierę dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl", ma wielkie grono fanek, a do tego wywiadami o wierze w Boga i wizytami w programach takich jak "Między ziemią a niebem" pozuje na grzecznego i spokojnego chłopaka. Teraz na jego nieskazitelnym wizerunku pojawia się duża rysa...

Wpis Elizy Michalik:

Maciej Musiał na konferencji sylwestrowej TVP 2

Maciej Musiał i Tomasz Kammel na nagraniu spotu reklamującego Sylwestra w Dwójce