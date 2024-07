Wczoraj zakończyła się druga edycja muzycznego show „Must Be The Music”. Dziesięciu finalistów walczyło o główną nagrodę programu, czyli o 100 tysięcy złotych. Występy wszystkich uczestników zachwyciły jury, które zgodnie naciskało „TAK”.

Kora, Łozo, Eliżbieta Zapendowska i Adam Sztaba zachwalali młodych muzyków, jednak to Maciej Czaczyk zdobył serca widzów programu. 17-letni artysta zebrał największą liczbę głosów i pokonał pozostałych uczestników show!

- Czaczyk od jest od początku moim faworytem. Dla mnie to pierwsze miejsce- wyznała po występie zwycięzcy Kora.

Maciej Czaczyk wygrał 100 tysięcy złotych, gwarantowany występ podczas Sylwestrowej Nocy w Polsacie, oraz dodatkowe 100 tysięcy złotych na kampanię promocyjną w radiu RMF FM!

Zgadzacie się z werdyktem widzów?

