Maciej Cieśla był wolontariuszem Światowych Dni Młodzieży. Papież Franciszek, podczas swojego wystąpienia na Franciszkańskiej 3 w Krakowie, przytoczył historię młodego grafika, który przegrał walkę z nowotworem kości. W sieci, równo 100 dni po diagnozie, pojawiło się nagranie Macieja Cieśli, który mówi o chorobie i walce z rakiem. Z okazji świąt Wielkanocnych (nagranie pochodzi z marca 2016 roku) życzył wszystkim, aby cieszyli się życiem, bo każdy dzień jest piękny... Zobaczcie całość.

Maciej Cieśla o swojej chorobie i chęci walki o życie

Maciej Cieśla był 27-letnim grafikiem. Rzucił pracę na rzecz ŚDM. Dołączył do Komitetu Organizacyjnego tego wydarzenia, a inni wolontariusze od razy go pokochali. We wrześniu 2015 roku dowiedział się o swojej chorobie. W wyjątkowym nagraniu opowiada o walce z rakiem:

Dokładnie 100 dni temu dowiedziałem się, że część komórek w moim organizmie postanowiła się zbuntować i narobić trochę syfu. Pojechały po bandzie, ponieważ przekształciły się w nowotwór złośliwy kości udowej, który jest stosunkowo rzadki. Nie dość, że są złośliwe, to okazało się, że lubią podróżować, bo niespełna miesiąc postanowiły najechać na moje płuca, liczniej niż Polacy na Chorwację na wakacje. Słodycze zostały wyparte przez ketonal i morfinę, rower przez wózek inwalidzki… [...] Według lekarzy pomimo szerokich działań i leczenia, niestety stwierdzili, że choroba się rozwija - mówi Maciej Cieśla we wzruszającym nagraniu.

Maciej Cieśla podziękował wszystkim za wsparcie w walce z nowotworem. Na koniec złożył obietnicę...

Jestem w stanie odwdzięczyć się za dobro. Jedyne, co mogę obiecać, to to, że zrobię wszystko co w mojej moc, aby wygrać z tym nowotworem. Bardzo chce żyć, przeżyję, słowo harcerza - mówi Cieśla.

Nie mamy odpowiednich słów, by wyrazić nasz smutek i żal...

Maciej Cieśla miał 27 lat.

Maciej Cieśla był wolontariuszem ŚDM.